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Durumu belli oldu: Kayserispor maçında oynayacak mı?

Sivas deplasmanında sakatlanan Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor'la oynayacağı müsabakada formasından uzak kalacak.

Spor 22.04.2021, 11:29
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Durumu belli oldu: Kayserispor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş'ın dün oynadığı Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Vincent Aboubakar’ın yapılan klinik değerlendirme ve MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Kamerunlu futbolcunun, Beşiktaş'ın 24 Nisan Cumartesi günü Kayserispor'la yapacağı maçta oynaması beklenmiyor.

(Maçkolik)

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