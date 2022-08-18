banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Muayeneye karanfille girdiler
Muayeneye karanfille girdiler
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
İngiltere’yi sel vurdu
İngiltere’yi sel vurdu

Dursun Özbek’in acı günü

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek hayatını kaybetti.

Spor 18.08.2022, 10:23
Dursun Özbek’in acı günü

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek hayatını kaybetti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek vefat etti. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek’in değerli annesi Kezban Özbek’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Merhumeye Allah’tan rahmet; Özbek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

Yorumlar (0)
27°
açık