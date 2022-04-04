Son Dakika
TFF: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu’na Başkan Vekili Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edec
Dursun Özbek'ten flaş açıklama: 'Aday olmayacağım'
Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi gözler eski başkan Dursun Özbek'in üzerindeydi. Özbek, seçimde aday olmayacağını açıkladı.
Spor 04.04.2022, 14:36
Galatasaray Kulübü'nde 2015-2018 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan Dursun Özbek, olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.
Dursun Özbek, yaptığı açıklamada : "Yönetim kurulumuzun açıklamış olduğu seçim kararından itibaren fikrimi soran, tavsiyede bulunan ve aday olmam konusunda samimiyetle ısrar eden tüm dostlarıma söylediğimi bir kez de kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. 30 nisanda yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım. Armaya ve renklerimize olan hizmet aşkım ise son nefesime kadar devam edecek. Olağanüstü genel kurulun kulübümüze hayırlı olmasını diler, aday arkadaşlarıma başarılar dilerim" dedi. (fotomaç)