Dursun Özbek ile Erden Timur, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva’da görüştü.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile birlikte TFF’nin Riva’da bulunan merkezinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ziyaret etti.

Sarı-kırmızılılar daha önce kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig’de oynadıkları 9 maçtaki hakem kararları ve VAR uygulamasıyla ilgili eleştirilere yer vermişti.

Mehmet Büyükekşi ile görüşme yapan Dursun Özbek ve Erden Timur, bu konulardaki şikayetlerini dile getirdi.