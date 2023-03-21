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Dursun Özbek: "Hakem, elini kırmızıya götürürken birden bire vazgeçiyor. Bu hakem (Mete Kalkavan) bir Galatasaray maçında rakip takım formasıyla görüntülendi."
Dursun Özbek: "Hakem, elini kırmızıya götürürken birden bire vazgeçiyor. Bu hakem (Mete Kalkavan) bir Galatasaray maçında rakip takım formasıyla görüntülendi."
Spor 21.03.2023, 15:14
Dursun Özbek: "Hakem, elini kırmızıya götürürken birden bire vazgeçiyor. Bu hakem (Mete Kalkavan) bir Galatasaray maçında rakip takım formasıyla görüntülendi."