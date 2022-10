Dursun Özbek: "Artık bıçak kemiğe dayandı, buradan öteye de köy yok"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Alanyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Artık bıçak kemiğe dayandı, buradan öteye de köy yok" dedi. Başkan Özbek, sarı-kırmızılıların önünü iki kırmızı kartla kesemeyeceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına hakem Ali Palabıyık ile ilgili açıklamalarda bulundu. Böyle bir operasyonu ve hakem tavrını beklediklerini belirten Özbek, "İki haftadan beri Türk futboldaki adalet için her türlü kapıyı çaldık. Bizim çıkışımız sadece Galatasaray için değil. Bütün başkanlarla konuşuyoruz. Türk futbolunda adaletin eksikliği her kulüp tarafından hissediliyor. Biz de bunun çağrısını yapıyoruz. Adalet eksikliği giderek Türk futboluna zarar veriyor. Hepiniz seyrettiniz. Bir hakem sahneye çıkıyor, Ali Palabıyık. Geçmişte Galatasaray ile ilgili nasıl hakem olduğuna girmeye gerek, açık bakarsanız, herkes görür. Değerli TFF, değerli MHK, değerli hakemler, Galatasaray’ın önünü iki kırmızı kartla kesemezsiniz. Ali Palabıyık görevini tam yapmadı, 3 tane, 5 tane daha kırmızı kart gösterip, hükmen mağlup etmesi lazımdı. Daha önce TFF’ye yaptığımız ziyaretlerde Mehmet Büyükekşi’ye görüşlerimizi aktardık. Pozisyonları tek tek kendisine anlattık. Gösterdiğimiz her pozisyonda bize hak verdi. Peki başkan bunlar haklıysa 10 maçtır Galatasaray’a yapılanların önünü nasıl almamız lazım. Kendisinin de bunla mücadele ettiğini, bu manada yapılan işlerin bir kısmının önünü kestiğini, bir kısmının daha içeride olduğunu kendisi ifade etti. Büyükekşi’ye bunu hatırlatıyorum, lütfen sözlerinizin arkasında durun. Hiçbir zaman kişisel, şahsi menfaatlerime uymayan şeylerde konuşma yapmam. Artık bıçak kemiğe dayandı, buradan öteye de köy yok. Sözünüzün arkasında durun. Neler hissettiniz bu maçı seyrettiğiniz zaman. VAR niye var? VAR’a gidemez mi kırmızı kartın doğru olup olmadığı için. Ne zaman devreye girecek bu VAR. Ligin 3’te 1’ini oynadık. Kendi içinizde bu yorumları yapı. Bir takımın hakkını yemek, sizin rahatsız etmiyor mu? Ey Ali Palabıyık, gittiğin zaman bu gece nasıl kafanı yastığa koyup, uyuyacaksın? Hakem müessesinde hatalar kabul edilebilir. 5-6 gün geçemeden intikam hissisiyle sahaya tetikçi birisini göndermek nasıl oluyor? Ben MHK Başkanı olsam, TFF Başkanı olsam uyku tutmaz, uyuyamam. Bu kadar göz göre göre bir takımın emeğiyle oynamak kabul edilebilir bir şey değil. Ali Palabıyık’ı çok mu aradınız? VAR’daki oturanlar hiç vicdanınız sızlamadı mı? Sacha’ya gösterilen kırmızı kart... Değerli TFF yetkilileri arttık bu işi uzatmanın gereği yok. Ne yapacaksanız yapın. Bizi asacak mısın, kesecek misin, ne yapacaksanız yapın. Tavrımızdan geri adım geri atmayacağız" diye konuştu.

"Galatasaray her zaman bu tip oyunların üzerinden gelmiştir"

Galatasaray’ın çok büyük bir camia olduğunu vurgulayan Başkan Özbek, "Bazı kimseler, Galatasaray’ın önünü böyle kırmız kartla, yönetimlerle keseceklerini zannediyorsa yanılıyorlar. Galatasaray her zaman bu mücadeleden başarıyla çıkmıştır. Ben buradan TFF yetkililerine sesleniyorum. Artık bıçak kemiğe dayandı. Ne yapacaksanız bir seferde yapın. Şunu bilin ki Galatasaray’ı hiç kimse yenemez. Galatasaray her zaman bu tip oyunların üzerinden gelmiştir. Onun için bugüne kadar yaptığımız söylemlerin bir amacı var, sadece Galatasaray için değil, Türk futbolunda adaletin yeşil sahalara geri gelmesini istiyoruz" dedi.

"Hakem Ali Palabıyık’a düdük astıracak mısınız?" sorusuna Dursun Özbek, "Düdük astırma gibi iddiamız yok. Düdük asılsa ne olacak, Ali Palabıyıklar biter mi? Öyle bir iddia ile konuşmuyorum" diye cevap verdi.

"Salı günkü toplantınıza gelmiyorum"

Bu oyunun sona erene kadar susmayacaklarını vurgulayan Özbek, "Ali Palabıyık çıksın açıklasın, MHK yetkilileri çıksın açıklasın. Salı günü bizi TFF’ye çağırıyorlar. Gelin, biz size VAR’ı anlatalım. VAR’ın nesini anlatacaksın bana? VAR bugün görevini yaptı mı? Bizi niye oyalamaya çalışıyorsun. Salı günkü toplantınıza gelmiyorum. Sizin VAR’ınıza inanmıyorum. VAR’ın Türk futboluna yarar getireceğine düşünerek bu işin yapılması için destek verdim. VAR var ancak Galatasaray golünü iptal etmek için var. Senin kırmızı kartta da görevin var. Maçın 30. dakikasına kırmızı kart için hakemi çağırmaz mı? Gel bak, doğru mu demez mi?" diyerek sözlerini tamamladı.