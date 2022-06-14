Dursun Özbek, Ali Sami Yen ve Süleyman Seba’nın kabrini ziyaret etti

Galatasaray Kulübü’nde başkanlığa seçilen ve bugün mazbatasını alan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte önce Ali Sami Yen’in ardından da Süleyman Seba’nın kabrini ziyaret etti.

Galatasaray Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bugün mazbatasını aldıktan sonra Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen’in Feriköy Mezarlığı’nda bulunan kabrini ziyaret etti. Sami Yen’in kabrine çiçek bırakan ve dua eden Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, ardından Beşiktaş Kulübü’nün Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın kabrine gitti. Özbek, mezarlık ziyareti sırasında basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

“Sevgi iklimini oluşturmak çok önemli”

Görev tanımının yapıldığını ve göreve başladıklarını ifade eden Dursun Özbek, “Galatasaray Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum. Ben ve arkadaşlarım, Galatasaray’a hizmet etmek için bugün başlıyoruz. İnşallah iyi bir dönem geçireceğiz. En önemli konumuz, Galatasaray’a sevgi ve barışı getirmek. Bunun için çalışmalarımızı daha önceden de başlatmıştık. İnşallah sevgi iklimini oluşturacağız. Projelerimiz de var ama projelerin hayata geçmesindeki en önemli faktör, birlik ve beraberlik. Bunu da ancak sevgiyle oluşturabiliriz. Bizim en önemli arzumuz bu” diye konuştu.

“Cumhuriyet’in 100. yılında en başarılı kulüp olmalıyız”

Transfer çalışmaları ve teknik direktör konusunda sorulan soruyu da yanıtlayan Dursun Özbek, “Cumhuriyet’in 100. yılı çok önemli. Galatasaray, olimpik sporları Türkiye’ye getiren kulüptür. Bu spor dallarının Türkiye’de yayılması açısından büyük emek sarf etmiştir. Bunun için de Galatasaray, Cumhuriyet’in 100. yılında en çok kupa alan ve en başarılı kulüp olmak zorundadır. Ben ve arkadaşlarım da bunun için çalışıyoruz. Diğer konularla ilgili de önceden çalışmalarımız vardı. Akşam arkadaşlarla toplanacağız ve teknik direktör konusu da gündeme gelecek” dedi.

Sevgi, birlik ve beraberliğin önemine yeniden dikkat çeken Özbek, “Daha önce de söylediğim gibi, sevgiye, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu yıl, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyet’in 100. yılı. En azından 100. yılda, Galatasaray sevgi iklimini oluşturmayı başarmış bir takım olarak gündemde olmalı. 100. yılda en başarılı kulüp olmalıyız. Hem futbolda hem de diğer amatör şubelerde önemli başarılar hedefledik, inşallah da başaracağız” diyerek sözlerini tamamladı.