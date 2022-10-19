Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü belli oldu. Peki listede Tük hoca var mı?
Dünyaca ünlü FourFourTwo dergisi, 2022 yılında dünyanın en iyi 50 teknik direktörünü açıkladı.
Listenin zirvesinde Pep Guardiola yer aldı. O listede Süper Lig'de takım yönetmiş 2 teknik adam da yer aldı.
Dünyaca ünlü futbol dergisi FourFourTwo, aktif bir şekilde görevine devam eden dünyanın en iyi 50 teknik direktörünü açıkladı.
Listede Süper Lig’de teknik direktörlük yapmış 2 isim de yer aldı.
İşte o liste:
50- Gareth Southgate
49-Maurizio Sarri
48-Marco Rose
47-Jesse Marsch
46-Vincenzo Italiano
45- Paulo Fonseca
44- Giovanni van Bronckhorst
43- Lucien Favre
42- Igor Tudor (Daha önce Süper Lig’de Karabükspor ve Galatasaray’ı çalıştıran teknik direktör şu anda Fransız ekibi Marsilya’yı yönetiyor.)
41- Robert De Zerbi
40- Simone Inzaghi
39-Marco Silva
38-Regis Le Bris
37- Thomas Frank
36- Ivan Juric
35- Jose Mourinho
34- Luis Enrique
33- Patrick Vieira
32-Tite
31- Marcelo Gallardo
30- Ange Postecoglou
29- Kasper Hjulmand
28- Julen Lopetegui
27- Luciano Spaletti
26- Abel Ferreira
25- David Moyes
24- Arne Slot
23- Gian Piero Gasperini
22- Mauricio Pochettino
21- Oliver Glasner
20-Unai Emery
19- Urs Fischer
18- Roberto Mancini (İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörü Mancini, daha önce Galatasaray’ı çalıştırmıştı)
17- Christian Streich
16- Lionel Scaloni
15- Erik ten Hag
14-Xavi
13- Eddie Howe
12- Christophe Galtier
11- Hans-Dieter Flick
10- Diego Simeone
9- Julian Nagelsmann
8- Graham Potter
7- Thomas Tuchel
6- Mikel Arteta
5- Stefano Pioli
4- Antonio Conte
3- Jurgen Klopp
2- Carlo Ancelotti
1-Pep Guardiola