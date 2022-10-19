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Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü belli oldu. Peki listede Tük hoca var mı?

Dünyaca ünlü FourFourTwo dergisi, 2022 yılında dünyanın en iyi 50 teknik direktörünü açıkladı.

Spor 19.10.2022, 11:26
Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü belli oldu. Peki listede Tük hoca var mı?

Listenin zirvesinde Pep Guardiola yer aldı. O listede Süper Lig'de takım yönetmiş 2 teknik adam da yer aldı.

Dünyaca ünlü futbol dergisi FourFourTwo, aktif bir şekilde görevine devam eden dünyanın en iyi 50 teknik direktörünü açıkladı.

Listede Süper Lig’de teknik direktörlük yapmış 2 isim de yer aldı.

İşte o liste:

50- Gareth Southgate

49-Maurizio Sarri

48-Marco Rose

47-Jesse Marsch

46-Vincenzo Italiano

45- Paulo Fonseca

44- Giovanni van Bronckhorst

43- Lucien Favre

42- Igor Tudor (Daha önce Süper Lig’de Karabükspor ve Galatasaray’ı çalıştıran teknik direktör şu anda Fransız ekibi Marsilya’yı yönetiyor.)

41- Robert De Zerbi

40- Simone Inzaghi

39-Marco Silva

38-Regis Le Bris

37- Thomas Frank

36- Ivan Juric

35- Jose Mourinho

34- Luis Enrique

33- Patrick Vieira

32-Tite

31- Marcelo Gallardo

30- Ange Postecoglou

29- Kasper Hjulmand

28- Julen Lopetegui

27- Luciano Spaletti

26- Abel Ferreira

25- David Moyes

24- Arne Slot

23- Gian Piero Gasperini

22- Mauricio Pochettino

21- Oliver Glasner

20-Unai Emery

19- Urs Fischer

18- Roberto Mancini (İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörü Mancini, daha önce Galatasaray’ı çalıştırmıştı)

17- Christian Streich

16- Lionel Scaloni

15- Erik ten Hag

14-Xavi

13- Eddie Howe

12- Christophe Galtier

11- Hans-Dieter Flick

10- Diego Simeone

9- Julian Nagelsmann

8- Graham Potter

7- Thomas Tuchel

6- Mikel Arteta

5- Stefano Pioli

4- Antonio Conte

3- Jurgen Klopp

2- Carlo Ancelotti

1-Pep Guardiola

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