Dünyanın en güçlü adamlarının tonlarca ağırlıktaki tır çekme yarışı nefesleri kesti

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı MLO Strongman Champions League (SCL) dünya finalleri ikinci gününde yarışmacılar tonlarca ağırlığa sahip tır çekme yarışı izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Tüm dünyada ilgiyle izlenen MLO Strongman Champions League dünya serisi finalleri, ikinci gün yarışları Alanya Şelale Meydanında başladı. 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışın ikinci gününde sporcular; tonlarca ağırlığa sahip tırı halat yardımıyla çekti. 12 sporcunun tırı çekme yarışını onlarca yerli ve yabancı seyirci heyecanla izledi. Tır çekme yarışının ardından yarışmacılar 330 kilogram ağırlığı kaldırarak çember çizdi. Yarışmalar araç kaldırma ve araca kum torbası yükleme yarışlarıyla devam ediyor.