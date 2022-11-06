Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen MLO Strongman Champions League (SCL) Dünya Finalleri dünyanın en güçlü adamı Aivars Smaukstelis oldu.

Tüm dünyada ilgiyle takip edilen MLO Strongman Champions League Dünya Serisi Finalleri Alanya’da düzenlendi. İlk gün Kleopatra Plajında farklı ağırlıklara sahip mermer blokları ve kayaları 12 sporcu bir bir kaldırmaya çalışarak kıyasıya mücadele etti. Yarışların ikinci günü Şelale Meydanı’nda başladı. Sporcular tonlarca ağırlığa sahip tırı halat yardımıyla çekti. Tır çekme yarışını onlarca yerli ve yabancı seyirci heyecanla izledi. Ardından yarışmacılar 330 kilogram ağırlığı kaldırarak çember çizdi. Daha sonra sporcular araç kaldırma yarışmasında güçlerini gösterdi. Günün son yarışına geçen yılın şampiyonu Kelvin De Ruiter sakatlığı nedeniyle katılamadı. 11 sporcu araca kum torbası yükleme yarışında kıyasıya mücadele etti.

Dünyanın en güçlü adamı Aivars Smaukstelis

İki gün süren yarışmalarda en yüksek puanı alan ve 13 ülkeden gerçekleşen yarışların toplamında da en çok puanı toplayan Letonya’dan Aivars Smaukstelis dünyanın en güçlü adamı oldu. Estonya’dan Ervin Toots ikinci, İngiltere’den Francis Kane üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. Sporculara ödülleri Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından verildi.