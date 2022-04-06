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Dünyada bir ilk Kapadokya’da gerçekleştirildi

Nevşehir’de masa tenisi gönüllüleri, 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü dolayısıyla Kapadokya’da dünyada ilk olacak bir etkinliğe imza atarak, sıcak hava balonunda ve yer altı şehrinde tenis oynadı.

Spor 06.04.2022, 09:45
Dünyada bir ilk Kapadokya’da gerçekleştirildi

Nevşehir’de masa tenisi gönüllüleri, 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü dolayısıyla Kapadokya’da dünyada ilk olacak bir etkinliğe imza atarak, sıcak hava balonunda ve yer altı şehrinde tenis oynadı.

Masa tenisi gönüllüleri 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü’nü Kapadokya’da yer altında, yer üstünde ve gökyüzünde, masa tenisi oynayarak kutladı. Düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Hasan Bebek, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve çok sayıda masa tenisi gönüllüsü katıldı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla “masa tenisi her yerde” temasıyla düzenlenen etkinlik ilk olarak gökyüzünde başladı. Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonuna kurulan portatif masa tenisi masası ile havalanan balon içinde masa tenisi oynayan katılımcılar dünyada bir ilki de gerçekleştirdi. Masa tenisi bu sayede gökyüzünde de oynanabilen bir spor dalı olarak tarihe geçti. Binlerce yıllık tarihe sahip Nevşehir kalesinde ve Kaya Şehir’de süren etkinlik daha sonra yerin altında devam etti. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Kaymaklı yeraltı şehrinde devam eden etkinlik de yine dünyada bir ilk olma özelliği ile tarihe geçti.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Yer altında, yer üstünde ve gökyüzünde sloganıyla çıkmış bir proje. Biz de Nevşehir’de masa tenisini sevdirmek ve genç sporcular yetiştirmek için bu projeye destek olduk. Bu destek ve iş birliğimiz devam edecek. Uluslararası bir turnuvaya Nevşehir olarak ev sahipliği yapmak istiyoruz. 6 Nisan Dünya Masa Tenisi günü dolayısıyla böyle bir etkinliğe imza attık. Bu proje de dünyada tek olan bir proje oldu” şeklinde konuştu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkanı Dr. Oktay Çimen ise, “6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü tüm dünyada kutlanıyor. Tüm ülkeler bu organizasyon ile ilgili çekimler yaparak Dünya Masa Tenisi Federasyonuna gönderiyorlar. Biz de Türkiye’de bu etkinliği yapmak, aynı zamanda sesimizi dünyaya duyurmak ve Kapadokya bölgesi ile Nevşehir’i tüm dünyaya tanıtmak istedik. Ayrıca masa tenisine ilgiyi çekmek için böyle bir proje geliştirdik. Hem balonda, hem kalede hem de yer altında gösteriler yapıyoruz. Burada masa tenisinin güzelliğini yaşıyoruz. Bu yaptığımız çekimler umarım dünyada birinciliği kazanır. Dünya Masa Tenisi Federasyonunca bir yarışma da düzenleniyor. İnanıyorum ki hem Kapadokya’yı tanıtmak hem de bu spor dalını tanıtmak için güzel bir organizasyon oldu” ifadelerini kullandı.

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