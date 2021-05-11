Dünyaca ünlü futbolcular paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterdi!

Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla İsrail saldırılarını kınayan futbolcular, "Özgür Filistin", "Şeyh Cerrah'ı koru" gibi sloganlarla mesajlarını duyurdu.

"HEPİMİZ BİRBİRİMİZİ SEVELİM"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Hepimiz birbirimizi sevelim." ifadelerini kullandı.

"ALLAH'IM SEN FİLİSTİN'İ KORU"

Aston Villa'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mahmoud Trezeguet Instagram paylaşımında, "Allah'ım sen Filistin'i ve Filistinlileri koru" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

ÇOK SAYIDA FUTBOLCU TEPKİ GÖSTERDİ

Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Moussa Marega, Franck Ribery, Shkodran Mustafi'nin aralarında bulunduğu çok sayıda futbolcu, Filistin için sosyal medyada başlatılan etiketlere katılarak tepkilerini ortaya koydu.

Franck Ribery'nin paylaşımı.

Riyad Mahrez'in paylaşımı.