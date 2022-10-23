Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası’nda kazanan George Coted

Antalya’nın Alanya ilçesinde Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası’nda birinci Romanya’dan müsabakaya katılan George Coted oldu.

800 metre yüksekliğe sahip Yassıtepe’den atlayış gerçekleştiren sporcular Kleopatra Plajı’nın batısında bulunan alana iniş yaptı. 30 ülkeden 120 sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular hedef tahtasında çemberin merkezine iniş yapmaya çalıştı. 5 etaptan iki gün süren şampiyonada sporcular 6’şar atlayış yaparak en düşük puanı almaya çalışıyor. Şampiyonanın ikinci gününde dereceye girenler belli oldu. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası’nda birinci Romanya’dan George Coted, ikinci Slovenya’dan Matjaz Sluga, üçüncü ise Bulgaristanlı Valery Tzvetanov oldu.

Yarışma organizatörü Ergün Ulu, Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası’nın final ayağını tamamladıklarını belirterek şampiyonaya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile ortaklaşa organize ettiklerini söyleyen Ulu, sporcuların şampiyonadan keyif aldığını vurguladı.

Şampiyonayı birinci olarak tamamlayan George Cotet, “İlk kez Alanya’ya geldim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Burayı çok beğendim. Atmosfer çok güzeldi, tekrar gelmeyi düşünüyorum. Yarışmayı kazanacağımı hissediyordum. Öyle de oldu” dedi.