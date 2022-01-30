Dünya Yakın Savunma Federasyonu Akdeniz bölge semineri sona erdi

Federasyon Başkan Vekili 6. Dan Grand Master Oğuzhan Aktürk ve Yönetim Kurulu Üyesi 2. Dan Master Selda Tükenmez yönetiminde Adana’da düzenlenen Akdeniz Bölge Eğitmenlik ve Vize semineri sona erdi.

2013 yılında kurulan, düzenlemiş olduğu seminerlerle dünyanın birçok ülkesine ve Türkiye’nin 81 iline temsilcilikler veren, Türkiye’de de 2.500’e yakın eğitmeni, 10.000’e yakın sporcusu bulunan federasyon "Şiddetsiz Yakın Savunma" sloganı ile yola çıktı.

Başkan Vekili Oğuzhan Aktürk, “Dünya Yakın Savunma Federasyonu’na (WDATF) bağlı Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) sistemi; bir veya birden fazla kişinin teçhizatlı (sopalı, bıçaklı, silahlı) veya teçhizatsız saldırılarına karşı kendisine, saldırgana ve etrafındaki hiç kimseye zarar vermeden etkisiz hale getirebilmek için kurulmuştur. Tamamı ile yerli ve milli bir sistem olup, teknik açıdan diğer hiçbir yakın savunma sistemine benzememektedir.

Adana’da düzenlenen Eğitmenlik ve Vize seminerine katılıp eğitmen olmaya hak kazanan kursiyerlere, daha önce eğitmen olup 2022 Vizesini yaptıran eğitmenlere başarılar dileriz. Seminere katılan tüm eğitmenlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Yakın Savunma Eğitim modül programı üzerinden, Türkiye’nin dört bir yanında resmi kurum ve kuruluşlara, Çocuk Esirgeme Kurumlarına, ilk, orta, lise öğrencilerine ve sivil halka ücretsiz olarak Yakın Savunma Eğitimi verebileceklerdir.

Federasyonumuz tarafından Türkiye’deki birçok ilde Eğitmenlik ve Vize seminerleri düzenlenmeye devam edilecektir. Seminere destek veren Adana Yüreğir Belediye Başkanı Sn. Fatih Mehmet Kocaispir’e, İlçe Spor Müdürü ve personeline, Şakirpaşa Halk Eğitim Müdürü Sn. Murat Altunkaynak, Federasyonun Akdeniz Bölge temsilcisi Sn. Sefa Ögelge’ye, yerli ve milli olan Yakın Savunma sistemimizi yaymak için bize desteklerini esirgemeyen Adana halkına teşekkür ederiz” dedi.