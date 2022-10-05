Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası’nda Türkiye rüzgarı

Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası’na Türkiye damga vurdu. Ay-yıldızlı sporcular, 374 madalyanın 134’ünü aldı.

Türkiye’de sporun destekçisi Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) genç sporcuları bu kez Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Turnuvası’nda rekora koştu. Türkiye’nin ev sahipliğinde Samsun’da gerçekleştirilen FİSU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası’na milli sporcular adeta damga vurdu. Şampiyonaya güreş, boks, karate, muaythai, wushu ve sambo branşlarında iki takımla katılan Türkiye, organizasyonu 36 altın, 34 gümüş ve 64 bronz madalya olmak üzere toplam 134 madalya aldı.

Turnuvaya 202 sporcu ile katılan Türkiye, kazandığı madalyalarla da FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası’nda birinciliği elde etti. Ay-yıldızlılar böylece organizasyon tarihindeki altın ve gümüş madalya sayılarını 107’ye, bronz madalya sayısını da 164’e yükseltmiş oldu.