Konya’da başlayan Dünya Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası devam ediyor.

Konya’da dün açılış seremonisi yapılan Dünya Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası tüm heyecanıyla sürüyor. Karatay Spor ve Kongre Merkezinde devam eden şampiyonaya 105 ülkeden bin 859 sporcu katılım sağlıyor. Türkiye’yi 18’i kadın toplamda 39 milli sporcu temsil ediyor. Şampiyona çerçevesinde birinci gün Furkan Kaynar ve Mustafa İslam Oğrağlı 29-30 Ekim’de yapılacak şampiyona finaline adını yazdırdı. İkinci günde ise, Buse Kılıç, Enes Fatih Kurt ve Yusuf Eren Temizel altın madalya için mücadele edecek. Birçok milli sporcu da finallerde üçüncülük için ter dökecek.