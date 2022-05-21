Dünya üçüncüsü olan milli boksör Güneri’ye coşkulu karşılama

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 81 kiloda dünya üçüncüsü olan milli boksör Elif Güneri, Karabük’te coşkuyla karşılandı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından İstanbul’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 81 kiloda mücadele eden Karabüklü milli boksör Elif Güneri, Litvanyalı Gabriele Stonkute’ye 3-2 yenildi ve dünya üçüncüsü oldu. Memleketine dönüş yapan Güneri ve antrenörü Baykan Arslan’a Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde sürpriz karşılama töreni yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile sporseverlerin çiçeklerle karşıladığı Güneri ve antrenör Arslan sevinçlerini yakınları ile paylaşırken, milli boksörün kıl payı dünya şampiyonluğunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığı görüldü. Dördüncü kez dünya üçüncülüğü yaşayan Elif Güneri, gazetecilere yaptığı açıklamada buruk bir sevinç yaşadığını belirtti. Güneri, "Dünya şampiyonluğuna çok yakındım. Güzel maçlar yaptım ama yarı final maçında rakibime 3-2 yenildim. Planlarımın ve hayallerimin arasında bu yoktu. En azından ülkemize ve şehrimize madalya kazandırdığım için mutluyum" şeklinde konuştu.

Daha önce de karşılama törenlerinin olduğunu, hepsinin yerinin farklı olduğunu ifade eden Güneri, "Bizim hayat felsefemiz çok ve verimli çalışmak. İnansınlar. İnşallah onlarda bir gün benim gibi dereceye getirecekler” açıklamasını yaptı.

Antrenör Baykan Arslan: "Spor tarihinde ve dünyada böyle bir başarı yok"

Dünya şampiyonasında tarihi bir başarıya imza attıklarını aktaran Antrenör Baykan Arslan, "Görevli olduğum takımda 5 altın ve 2 bronz aldım. Spor tarihinde ve dünyada böyle bir başarı yok. Bu şampiyonada altın madalya alarak 249 bin nüfuslu kenti bayraklarla sokaklara dökmek istedik ama olmadı" diye konuştu.

Arslan, Avrupa şampiyonası için çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.