Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, yarı finalde Meksika’dan Carlos Sensores’e 2-0 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, yarı finalde Meksika’dan Carlos Sensores’e 2-0 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Spor 04.06.2023, 17:51
Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, yarı finalde Meksika’dan Carlos Sensores’e 2-0 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.