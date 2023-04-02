Dünya sıralaması için Kapadokya’da pedal çevirdiler

Uluslararası Kapadokya Bisikletli Oryantiring Türkiye Şampiyonası ve Dünya Masterler Şampiyonası 2. Ayağı bugün Nevşehir’in Avanos ilçesinde düzenlenen Sürat etabıyla sona erdi.

Harita yardımı ile yön bulmayı içeren ve zamana karşı yapılan bir spor olan Bisikletli Oryantiring müsabakalarının bugünkü etabı olan Avanos Sürat WRE ve Türkiye Şampiyonası ve Dünya Masterler Şampiyonası 2. Ayağı Avanos’un dar sokaklarında ve zorlu arazi şartlarında yapıldı.

E/K 21E için dünya sıralamasına puan veren yarış (WRE) niteliğinde, 35 yaş üstü masterler için Dünya Masterler Serisi 2. Ayağına puan veren yarış niteliğinde olan Türkiye Şampiyonası 2. Günü puan veren harita ile yön ve hedef bulma yöntemiyle gerçekleşen yarışlar tamamlandı.

Yarışmalara katılan Ahu Yetiş, "Ankara’dan geliyorum. Herşey çok güzeldi. Güzel sonuçlar çıkardığımı düşünüyorum" dedi. Yağmur Şimşek’de, "Önceki parkurlar çok zordu. Lastiğim patladı ve iki seferde düştüm. Ama pes etmedim. Bugün yine buradayım" şeklinde konuştu.

Yarışlarda 17 yaş grubunda Ilgaz Tuzcuoğulları 4.6 Km’lik parkuru 22 dakika 07 saniyede tamamlayarak birinci olurken, Berat Alp Yalçın 23 dakika 42 saniye ile ikinci, Demir Özgün’de 24 dakika 42 saniye ile üçüncü oldu.

21 yaş grubunda 6 kilometrelik parkuru 1 saat 13 dakika ile tamamlayan İlyas Karahan birinci oldu. 21 yaş grubu yabancılarda 6.4 km’yi 18 dakika 32 saniye ile tamamlayan Daniel Marques birinci oldu. Aynı kategoride 20 dakika 28 saniye ile bitiren Agoston Fekete ikinci, 25 dakika 2 saniye ile tamamlayan Marko Peolv üçüncü oldu.

40 yaş kategorisinde 5.5 Km’lik parkuru 34 dakika 33 saniye ile tamamlayan Suat İpekoğlu birinci olurken, 34 dakika 52 saniye ile tamamlayan Alper Kaya ikinci, 47 dakika 31 saniye ile tamamlayan Barış Göztaş’da üçüncü oldu.

45 yaş kategorisinde 4.7 km’lik parkuru 18 dakika 7 saniye ile tamamlayan Alistair Powell birinci oldu. 18 dakika 54 saniye ile Gregor Raj ikinci, 19 dakika 28 saniye ile tamamlayan Blaz Miheljak üçüncü oldu

50 yaş kategorisinde 4.4 km’lik parkuru 15 dakika 39 saniye ile tamamlayan Tom Gibbs birinci oldu. 18 dakika 54 saniye ile Marko Dudic ikinci, 21 dakika 15 saniye ile Denis Zhilin üçüncü oldu.

55 yaş kadegorisinde 3.8 Km’lik parkuru 12 dakika 6 saniye ile tamamlayan Andy Conn birinci oldu. 13 dakika 11 saniye ile Jurg Niggli ikinci, 13 dakika 49 saniye ile tamamlayan Jorn Svensen üçüncü oldu.