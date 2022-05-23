Dünya şampiyonu yüzücüye okulunda coşkulu karşılama

Dünya Okul Sporları (ISF) Organizasyonu’nda 50 metre kurbağalama yüzme yarışlarında 28.67’lik derecesiyle dünya birincisi olarak tarihi bir başarıya imza atan Gaziantep Seçkin Koleji öğrencisi Kaan Kara, şampiyona sonrası okulunda büyük bir coşku ile karşılandı. Milli sporcu, davul ve zurna ile karşılanırken, öğretmen ve öğrencilerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

Gaziantep Seçkin Koleji öğrencisi ve Şehitkamil Belediye Spor Kulübü’nün milli sporcusu Kaan Kara, Fransa Normandiya’da 14-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük okul sporları şampiyonası Gymnasiade Dünya Okul Sporları (International School Federation) Organizasyonu 50 metre kurbağalama yarışlarında 28.67’lik derecesiyle dünya birincisi oldu. Şampiyonada altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan Kaan Kara, Gaziantep’e döndükten sonra okulunda büyük bir coşkuyla karşılandı. Milli sporcu Kaan Kara, davul, zurna, meşale ve konfetilerle ile karşılanırken, yapılan gösteriler ile öğretmen ve öğrencilerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

Dünya Okul Sporları (ISF) Organizasyonu’nda 50 metre kurbağalama yüzme yarışlarında 28.67’lik derecesiyle dünya birinciliği ve kendisine yapılan coşkulu karşılama nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen milli sporcu Kaan Kara, "Okulumun bana verdiği destekler gerçekten inanılmaz. Bu günlere gelmemde çok büyük emekleri var. Okul yöneticilerine, hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 19 Mayıs gibi çok anlamlı bir günde şampiyon olduğum için çok onurlu ve gururluyum. Şampiyonluk hiç kolay olmadı. Her gün en az 13 kilometre yüzerek haftada 12 antrenman yaptım. Şampiyon olduktan sonra da emeklerimin karşılığını almış olmak çok mutlu etti" dedi.

Okul kurucularından İbrahim Kaçıran ise Kaan Kara’nın başarıları ile mutlu ve gururlu olduklarını söyleyerek, "Milli sporcumuzun başarısı nedeniyle çok mutlu ve gururluyuz. Kaan Kara, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda dünya birincisi olarak bize iki bayramı birden yaşattı. Bugüne kadar çok önemli dereceler elde ettik ama ilk defa Kaan ile dünya birinciliği derecemiz oldu. Kaan’a emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.