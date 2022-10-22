Dünya şampiyonu Kerem Kamal’a coşkulu karşılama

İspanya’daki U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Kerem Kamal, İzmir’de coşkuyla karşılandı.

U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Kerem Kamal, İzmir’de büyük bir coşku ve çiçeklerle karşılandı. İspanya’da 13-19 Ekim’de düzenlenen organizasyonda grekoromen stilde 60 kiloda dünya şampiyonu olan genç güreşçiyi İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, Kulüp Başkanı Ersan Odaman, Kerem Kamal’ın babası Kazım Kamal, kulüp yöneticiler, antrenörler, sporcular ve vatandaşlar karşıladı. Konfetilerin atılıp, meşalelerin yakılıp, “Şampiyon hoş geldin” tezahüratlarının yapıldığı karşılamada Kamal’ı tebrik eden Orhunbilge, “Hem Kerem, hem de İzmir için büyük gurur. Dünya şampiyonluğu ile göğsümüzü kabarttı. Kulübümüz için de müthiş bir başarı yakalayan sporcumuzu tebrik ediyoruz. Kerem’den artık olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz” diye konuştu.

“Gurur duyduk”

Kerem’in iki ay önce İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne katıldığını belirten Odaman ise “Transferi yaparken büyük başarılar yakalayacağına inanıyorduk. U23 Dünya Şampiyonası’na giderken de madalya sözü vermişti. Altın madalyayı boynuna taktığında gurur duyduk. Artık Kerem’in hedefi 2024 Paris Olimpiyatları’nda madalya kazanmak olacaktır. Biz de ona her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Hedef 2024 Paris Olimpiyatları

Havalimanında kulüp sporcuları ile anı fotoğrafları çektiren Kamal, “Grekoromen güreşte 2022’de Avrupa şampiyonluğu, ardından İspanya’da U23’te 60 kiloda Dünya Şampiyonu oldum. Şimdi en büyük hedefim, 2024’te Paris Olimpiyatları’nda olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak. İzmir’e henüz iki ay önce transfer olmama rağmen büyük destek gördüm. Daha da büyük başarılara imza atacağıma söz veriyorum” yorumu yaptı. Dünya şampiyonu Kamal’ın önümüzdeki günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile de bir araya geleceği belirtildi.