Dünya şampiyonu Buğra Tugay Erdoğan, ringlere dönmek için gün sayıyor

Dünya Ağır Sıklet Muay Thai şampiyonu Buğra Tugay Erdoğan, yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası ringlere dönmek için gün sayıyor. Alanında Türkiye’ye tarihinde ilk altın madalyayı getiren sporcu, “Pandemi dönemini çok verimli geçirerek sakatlık sürecimi çok akıllıca geçirdiğimi ve sakatlığımın da böyle bir zamana denk gelmesinden dolayı şanslı olduğumu düşünüyorum. Müsabakaların tekrar başlaması ile bayrağımızı zirvede dalgalandırmaya devam etmek en büyük hedefim” dedi.

Genç yaşta Türkiye’ye birçok başarı getirerek farklı coğrafyalarda ‘İstiklal Marşı’nı’ okutan Dünya Ağır Sıklet Muay Thai şampiyonu Buğra Tugay Erdoğan, 2019 yılının sonlarında yaşadığı şansız sakatlık sonrası ringlere dönmeye hazırlanıyor. Pandemi sürecinde TRT 1 ekranlarında yayınlanan şampiyon dizisinde Mcvardy isimli İrlandalı boksörü de canlandıran sporcu, maçları çok özlediğini dile getirerek, “Pandemi süreci benim için bir avantaj oldu. Bu süre zarfında tedavi sürecime odaklandım. Müsabakalara daha güçlü bir şekilde dönmek için yoğun bir programa girdim. Ülkemize yeni zaferler kazandırarak bayrağımızı göklerde dalgalandırmaya devam etmek istiyorum” diye konuştu.

"Babamla izlediğim filmdeki dövüşçüyü yenmemi unutamam"

16 yaşında ilk maçına çıkan ve Kick Boks, Muaythai branşında toplamda 9 tane Türkiye şampiyonluğu bulunan başarılı sporcu Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Spor bana her yenilgiden alınacak dersler olduğunu öğretti. Bu nedenle kötü anımın çok olduğunu söyleyemem. Fakat yaşadığım her sakatlık beni sevdiğim işten uzaklaştırdığı için kötü bir an diye adlandırabilirim. En güzel anılarım ise saymakla bitmez ama 3 unutulmayacak an var ki hayatımın kırılma noktaları diyebilirim. 2014 yılında ilk kez milli takıma seçildiğimi öğrendiğim ve 2019 yılında ise dünya şampiyonluğu elde ederek bütün dünyaya istiklal marşını dinlettiğim anlar sportif başarı anlamında unutamam. Spora ilk başladığım yıllarda babamla televizyonda beğenerek izlediğim bir dövüşçüyle 2018 yılında Belarus’ta profesyonel bir müsabakada karşılaşmamız ve maçı kazanmam ise benim için tarif edilemez bir duygu.”