Dünya Şampiyonu Arjantin Milli Takımı’na görkemli karşılama

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa’yı yenerek dünya şampiyonu olan Arjantin Milli Takımı, binlerce kişi tarafından coşkuyla karşıladı. İki taraftar ise, milli takımın bulunduğu otobüsün içine atladı.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı, başkent Buenos Aires’te binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı. Tarihi Plaza de la Republica Meydanı’nı dolduran binlerce Arjantinli, Arjantin bayrakları sallayarak, marşlar söylediler.

Otobüslü geçit töreni kalabalık nedeniyle iptal edildi

Milli takımın, Buenos Aires çevresinde üstü açık otobüs ile yapması planlanan geçit töreni kalabalık nedeniyle yarıda kesildi. Milli takım oyuncuları helikopter ile başkent semalarında turladı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Gabriela Cerruti yaptığı açıklamada, "Dünya Şampiyonları, geçit töreni rotası üzerinde helikopterlerle uçuyor çünkü yerde devam etmek büyük sevinç patlaması nedeniyle imkansızdı" dedi.

İki taraftar milli takımın bulunduğu otobüse atladı

İki taraftar ise, kutlama yaptıkları köprünün altından geçtiği sırada milli takımın bulunduğu üstü açık otobüsün içine atladı. Taraflardan biri otobüsün içine düşerken, diğeri ise yere çakıldı. Taraftarın yere çakıldığı anlar ise diğer taraftarlar tarafından anbean kayıt altına alındı.