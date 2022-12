Dünya şampiyonluğu için her gün kilometrelerce yol kat etti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ikamet eden ve her gün 100 kilometre yol kat ederek Hendek ilçesindeki salonda antrenman yapan milli güreşçi Hüseyin Memioğlu, dünya şampiyonu oldu. 2023 yılında Yunanistan’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası için de kilometrelerce yol kat etmeye devam eden Memioğlu, bu şampiyonada da zafer elde etmeyi hedefliyor. Memioğlu, ayrıca yaşadığı ilçeye de yakışır bir güreş salonu yapılmasını istedi.

4-9 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde düzenlen Dünya Veteran Güreş Şampiyonası’na katılan Sakaryalı milli güreşçi Hüseyin Memioğlu, 40-45 yaş 88 kilo final müsabakasında Fransız rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu. Şampiyonluğa giden yolda antrenmanlarını Hendek ilçesinde sürdüren Memioğlu, her gün 100 kilometre yol kat etti. 2023 yılında Yunanistan’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası için de kilometrelerce yol kat etmeye devam eden Memioğlu, bu şampiyonada da zafer elde etmeyi hedefliyor.

Antrenmanlarını kendi gibi güreşçi oğluyla sürdüren Memioğlu, oğlunun da başarı elde ederek ülkeyi gururlandırmasını istiyor. Babasının izinden giden Mehmet Memioğlu ise kendi kategorilerinde katıldığı müsabakalarda derece elde etmeyi amaçlıyor. İkamet ettiği ilçede bulunan salonun kapasite olarak yetersiz olduğunu vurgulayan ve daha iyisinin yapılması gerektiğini belirten Hüseyin Memioğlu, güreş branşının daha üst seviyelere çıkabilmesi için elinden geleni yaptığını da belirtti.

"Her gün yaklaşık 100 kilometre yol kat ederek bu başarıyı elde ettim"

Ailecek sporun içerisinde olduklarını belirten Sakaryalı milli güreşçi Hüseyin Memioğlu, “Bu spora gönül verdik, güreş hayatımıza yaşımızın pek önemi olmadan devam etmeye çalışıyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesi altında bu salonda antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Dünya Şampiyonası’na bu salonda hazırlandım, kondisyon antrenmanlarımı Sapanca’da gerçekleştirdim. Sapanca’da güreş salonumuz yeterli olmadığından dolayı her gün yaklaşık 100 kilometre yol kat ederek bu salona geldim. Antrenörlerimiz ve hocalarımız sağ olsunlar iyi şekilde çalıştırdılar, çok iyi çalıştık, hazırlandık ve bu sporu burada icra ettik. Hazırlığımızın sonucunda da Allah böyle bir şampiyonluğu bize nasip etti. Bundan sonraki hedefimiz; sponsorlarımızın desteğiyle 2023 Yunanistan’da yapılacak Dünya Şampiyonası’na hazırlanarak tekrardan dünya şampiyonu olmak. Bu şekilde gençlerimize, tüm sporculara örnek davranışlar sergileyerek, güreş branşının daha üst seviyelere çıkması anlamında elimizden geleni yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok iyi çalışıp, inandığımız zaman bu iş oluyor, zorlar başarılıyor"

Kendi gibi güreşçi olan çocuğuyla 2023 yılında yapılacak dünya şampiyonası için hazırlıklarına ara vermeden devam eden Memioğlu, "Şampiyonluk gerçekten çok güzel bir şey, bu anlatılacak bir durum değil. Burada genç sporcularımıza tavsiyem; antrenörlerine teslim olmaları ve inanmaları. İnanmak burada çok önemli. Çok iyi çalışıp, inandığımız zaman bu iş oluyor, zorlar başarılıyor. Oğlum liseyi Hendek’te okuyor ve bu kulübe transfer oldu, yatılı kalıyor. Artık hayatı onun güreş. O kalıyor, ben gidip geliyorum. Biz de o ve diğer sporcu arkadaşlarıma bu işin yaşı olmadığını, inandıktan sonra olabileceğini göstermiş olduk. Ben verdiğim sözü tuttum, sıra onlarda diyorum artık. Mutlaka boynuz kulağı geçsin istiyoruz, öğütlerimiz o yönde" diye konuştu.

"Sapanca’ya yakışır bir güreş salonu olması en büyük dileğimdir"

İkamet ettiği ilçede detaylı bir salon olması temennisinde bulunan Memioğlu, “Sapanca’mız’da büyük bir eksikliğimiz var, ben her gün buraya gidip gelebiliyorum fakat diğer kardeşlerimiz Sapanca halkımızın çocukları bu işe çok gönül verdi. Sapanca’dan da çok büyük şampiyonlarımız çıktı; Hakkı Başar başta olmak üzere, Metehan Başar gibi. Fakat bu kadar büyük şampiyonların çıktığı ilçede güzel bir güreş salonunun olmaması, küçük çapta herkesin sıkışarak antrenmanları zor şartlarda yapması pek hoş bir durum değil. İnşallah önümüzdeki yıllarda Sapanca’ya yakışır bir güreş salonu olması en büyük dileğimdir. Şu anda mevcut küçük bir salonumuz var fakat sporcular bu salona sığmıyor. Kalabalık bir sporcu kitlesi var. Oradaki sporcular salona girebilmek için can atıyorlar, spor, güreş yapmak istiyorlar ama salon o kapasiteyi kaldıramıyor” şeklinde konuştu. Oğlu Mehmet Memioğlu ise, "Babam beni çok gururlandırdı. Onun yolunda gitmem için bana gereken her şeyi gösterdi. Birlikte çalışıyoruz, inşallah biz de şampiyon olacağız" ifadelerine yer verdi.