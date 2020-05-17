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Dünya Sağlık Örgütü'nden olimpiyat açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandemi nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nı güvenli bir şekilde gerçekleştirmenin kolay olmayacağını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden olimpiyat açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandemi nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nı güvenli bir şekilde gerçekleştirmenin kolay olmayacağını söyledi.

17 Mayıs 2020 Pazar 15:25
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Dünya Sağlık Örgütü'nden olimpiyat açıklaması

Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili güvenlik tartışmaları sürüyor. Son olarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile ortak yapılan bir basın toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, olimpiyatların gelecek yıl sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için korona virüs ile mücadelenin kritik önemde olduğuna dikkat çekti. Dünyaya işbirliği çağrısında bulunan Ghebreyesus, organizasyonun güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinin insanlara bağlı olduğuna vurgu yaparak, "Bu bizim elimizde, fakat kolay değil. Elimizden gelenin en iyisini yaparsak ulusal birlik ve küresel dayanışma ile mümkün olduğu kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

"Henüz çok erken"

IOC Başkanı Thomas Bach ise, organizasyonun geleceği ile ilgili konuşmak için çok erken olduğuna dikkat çekti. “Kimse an itibariyle Temmuz 2021'de dünyanın nasıl görüneceğine dair güvenilir bir cevap veremez” diyen Bach, "Farklı senaryolar ve güvenli bir ortamı tüm katılımcılara garanti etmek için ne gerekeceği hakkında spekülasyona başlamak için çok erken" ifadelerini kullandı.

2021'de yapılması planlanıyor

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları korona virüs salgınının neden olduğu sağlık riski nedeniyle gelecek yıla ertelenmiş, IOC Koordinasyon Komisyonu Başkanı John Coates, yeni erteleme söylentileri karşısında oyunlara dair çalışmaların ikinci bir gecikme düşünülmeksizin 'B planı' olmadan devam ettiğini açıklamıştı. Olimpiyatların 23 Temmuz 2021'de açılması bekleniyor.

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