Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağı Marmaris Rallisi için hazır

Türkiye’ye Avrupa şampiyonluğunu kazandırarak adını tarihe yazdıran Castrol Ford Team Türkiye, dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olan WRC - Dünya Ralli Şampiyonası’nın 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye ayağı Marmaris Rallisi için hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl, Türk ralli sporuna genç yetenekleri kazandırmak amacıyla organizasyonunu baştan aşağı yenileyen takımda, iki genç ve yetenekli isim Ali Türkkan ile Can Sarıhan da yarışacak.

Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu olan WRC – Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağı Marmaris Rallisi, bu yıl 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül tarihleri arasında Marmaris'te gerçekleşecek.

Pandemi sebebiyle spor müsabakalarına ara verilen bu dönemde uzun aradan sonra yapılan ilk büyük ve uluslararası spor etkinliği olan WRC Marmaris Rallisi, Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5. ayağı olarak koşulacak. Aynı zamanda 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ve ikinci ayakları olarak koşulacak rallide Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye tam kadro olarak yarışacak.

Castrol Ford Team Türkiye’de bu yıl gelecek vaat eden 3 genç yetenek yarışacak

Türk ralli sporunda genç yıldızları desteklemek hedefiyle bu yıl pilot kadrosunu baştan aşağı yenileyen ve gençleşen Castrol Ford Team Türkiye'de genç pilot Emre Hasbay’ın yanı sıra takıma yeni katılan iki genç ve yetenekli isim Ali Türkkan ve Can Sarıhan da WRC – Türkiye ayağı Marmaris Rallisi’nde yarışacak.

Ali Türkkan – Onur Aslan ikilisi yepyeni Ford Fiesta Rally4 ile yarışacak

1999 doğumlu Ali Türkkan ve Co-pilot Onur Aslan bu yıl, Ford’un ralli dünyasında iki çeker sınıfını domine eden yeni otomobili Ford Fiesta Rally4’ün koltuğunda yarışacak. Kariyerine pist yarışlarıyla başlayan ve henüz 18 yaşında Türkiye Pist Şampiyonluğu’nu kazanan Türkkan, 2019 yılında pist yarışlarından ralliye geçiş yaptı. 2019 yılının sonunda test yarışı olarak Castrol Ford Team Türkiye bünyesinde yarıştı ve performansıyla göz doldurdu. 2020 yılının başında Castrol Ford Team Türkiye ile sözleşme imzalayan Türkkan, Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu ve Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu yolunda Castrol Ford Team Türkiye'yi temsil edecek

1995 doğumlu Emre Hasbay ise co-pilot Candaş Uzun ile birlikte Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda yarışacak. Türk ralli sporuna genç yetenekler kazandırmak hedefiyle başlatılan “Drive to the Future” projesi kapsamında seçilen ve 2019 yılında Castrol Ford Team Türkiye bünyesinde yarışmaya başlayan Hasbay, 2020 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonası yolunda takıma değerli puanlar kazandırmak için yarışacak.

Eski şampiyon pilotlardan Adnan Sarıhan’ın oğlu, takımın yeni genç yeteneklerinden 1998 doğumlu Can Sarıhan ise bu yıl co-pilot Afşin Baydar ile birlikte Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda yarışacak. Küçük yaşlardan beri takımın altyapısında yetişmiş ve ralli sporunu işin mutfağında öğrenmiş bir genç yetenek olan Sarıhan'ın bu yıl pilot koltuğunda ilk yılı olacak. Castrol Ford Team Türkiye'nin takım pilotları haricinde amatör ve genç pilotlardan oluşan toplamda 11 ekip, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağında Ford Fiesta’larıyla start alacak.

Takıma geçen yıl Türkiye Ralli Şampiyonluğunu kazandıran 4 çeker Fiesta R5’in koltuğunda bu yıl Ümitcan Özdemir ile co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ikilisi oturacak. Son yıllarda 2 çeker sınıfında Fiesta R2T otomobiliyle arka arkaya şampiyonluklar elde eden Ümitcan Özdemir, bu yıl ilk defa 4 çekere geçiş yaparken, hedefi otomobili tanımak ve sezon sonuna kadar Türkiye Şampiyonluğu yolunda kendini geliştirmek olacak.

Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında kariyerinde iki kere Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğunu kazanmış olan And Sunman da bu yıl yine Ford Fiesta’sı ile şampiyona da yer alacak.

Şampiyon pilot Murat Bostancı genç pilotlara yol gösterecek

Castrol Ford Team Türkiye'nin şampiyon pilotu Murat Bostancı bu yıl özelinde pilot koltuğundan, pilot koçluğu koltuğuna geçiş yaptı. Bostancı, bu yıl takımın genç pilotlarının gelişimi için onlarla yakın bir çalışma içerisinde olacak. Uzun yıllar Türkiye ve Avrupa’da elde ettiği tecrübe ve bilgilerini şimdi de takımın diğer pilotlarına aktarmak için çalışacak. Takımın ilk gününden beri takım direktörlüğünü yapan Serdar Bostancı, bu yıl onursal olarak yine takımın başında olacak.

Castrol Ford Team Türkiye, markalar, gençler ve iki çekerde şampiyonluk hedefliyor

Desteklediği genç pilotları Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında rekabetçi seviyeye taşımak ve Türk ralli sporunda yine daha önce kazanılmamış uluslarası şampiyonlukları Türkiye’ye kazandırmak amacı ile hareket eden Castrol Ford Team Türkiye, yeni yapılanması ile bu yıl, 2020 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2020 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu, 2020 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu'nu hedefliyor.