Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5. ayağı için son deneme sürüşü yapıldı

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5. ayağı Muğla’nın Marmaris İlçesinde yapılıyor. Bu sabah saat 9.00’da başlayan deneme sürüşü, Değirmenyanı Mahallesi ile İçmeler arasında gerçekleştirilen 4.70 kilometrelik etapta yapıldı.

Deneme Sürüşü etabındaki sürüşler, bu akşam düzenlenecek iki açılış etabı için hazırlık anlamına geliyor. Akşam yapılacak iki açılış etabı da, cumartesi günü gerçekleştirilecek 6. etap öncesinde yol pozisyonu için son derece önemli olacak.

Seyircisiz yapılacak olan organizasyonda bazı turistler yine de alana girmeyi başararak ülkelerini temsil eden araçları ve diğer yarışçıları görmek için Değirmenyanındaki etaba geldiler. Rusya’dan tatile gelen bir grup arkadaş, "Biz denize girmek, havuza girmek, güneşlenmek için gelmiştik. Bir arkadaşımız yarışın olacağını ve mutlaka izlememiz gerektiğini söyledi. Biz de otobüsle buraya geldik. Aslında bu yarışın olacağını biliyorduk ama zamanını bilemiyorduk. Bizim için sürpriz oldu" dediler.

Deneme sürüşünün en hızlı ismi ise Belçikalı ralli pilotu Thierry Neuville oldu. Yarış Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’un start vermesi ile saat 16.30’da Marmaris Atatürk Meydanı’nda başlayacak.