Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) heyecan Yunanistan’da yaşanıyor

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2021 takviminin dokuzuncu rallisi Yunanistan’da koşuluyor. Hız ve adrenalin tutkunlarının heyecanla beklediği rallide gözler, 162 puanla şampiyona lideri olan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’nin üzerinde olacak.

Motorsporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2021 takviminin 9. rallisi Yunanistan’da koşuluyor. 9-12 Eylül tarihleri arasındaki Akropolis Rallisi 15 etap üzerinden gerçekleştirilecek. Toplam 292.19 kilometrelik heyecan boyunca pilotlar, Atina’nın kuzeyinde yer alan dağlardaki keskin yamaçlardan ve tozu dumana katarak Aghi Theodori etabından geçiş yapacak.

Köklü bir geçmişe sahip olan Akropolis Rallisi, ilk kez 1953 yılında düzenlenmiş, 1973 yılında FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nın kurucu üyesi olmuştu. WRC takviminde en son 2013 yılında düzenlenen Akropolis Rallisi’nde, 8 yılın ardından pilotlar, Atina dağlarındaki çakıl yollardan ve adeta bataklığı andıran zorlu çamur arazilerden bitiş çizgisine en iyi zamanla gelmeye çalışacak.

İlk üç sıra Red Bull sporcularının

Sezonun dokuzuncu rallisi öncesinde gözler yine Sebastien Ogier’in üzerinde olacak. Geride kalan 8 rallinin 4’ünü kazanarak pilotlar sıralamasında 162 puanla lider olan Red Bull sporcusu Ogier’yi diğer Red Bull sporcusu Evans 124 puanla takip ediyor. Pilot sıralamasının üçüncü basamağında ise Evans’la aynı puana sahip olan Thierry Neuville oturuyor.