Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) heyecan Sardunya’da

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2021 takviminin beşinci rallisi İtalya’da koşuluyor. Red Bull sporcularının çekişmesine sahne olan Sardunya Rallisi’nde hızlı ve dar virajlarda gözler şampiyona lideri Sebastien Ogier ve Elfyn Evans’ın çekişmesi üzerinde olacak.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2021 takviminin beşinci rallisi İtalya’da koşuluyor. 3-6 Haziran tarihleri arasındaki ralli, 20 etap üzerinden gerçekleştiriliyor. Toplam 303.1 kilometrelik heyecan boyunca pilotlar merakla beklenen Micky’s sıçrayışından da geçecek.

Karakterinde hızlı ve dar etapların yer aldığı Sardunya Rallisi, sezonun en zorlu mücadelelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Eşsiz bir doğa görüntüsü, çakıllı yollar ve yüksek sıcaklık, pilotları olduğu kadar lastikleri de zorlayacak.

İlk üç sıra Red Bull sporcularının

Sezonun beşinci rallisinde gözler yine Sebastien Ogier ile Elfyn Evans arasındaki çekişmede. Geride kalan 4 rallinin 2’sini kazanarak pilotlar sıralamasında 79 puanla lider olan Red Bull sporcusu Ogier’yi diğer Red Bull sporcusu Evans sadece 2 puan geriden takip ediyor. Pilot sıralamasının üçüncü basamağında da 57 puanla Red Bull sporcusu Thierry Neuville oturuyor.