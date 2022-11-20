Dünya Kupası’nın açılış golü Valencia’dan

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda Fenerbahçeli forvet Enner Valencia, turnuvanın açılış golünü atarak tarihe geçti.

2022 Dünya Kupası heyecanı A Grubu’nda ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanan mücadeleyle başladı.

Al Bayt Stadı’ndaki ilk maçta Ekvador, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçeli golcü oyuncu Enner Valencia, 16. dakikada penaltıdan attığı golle Dünya Kupası’nın ilk golünü kaydederken, 36. dakikada yine sahneye çıkarak Ekvador’un 2-0 öne geçmesini sağladı. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi.

Katar, ikinci maçında Senegal ile Ekvador ise Hollanda ile karşı karşıya gelecek.