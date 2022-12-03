Dünya Kupası’nda ilk çeyrek finalist Hollanda

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Son 16 Turu’nda Hollanda, ABD’yi 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

2022 Dünya Kupası’nda Son 16 Turu heyecanı başladı. A Grubu’nu 7 puanla lider tamamlayan Hollanda, B Grubu’nun ikincisi ABD ile Khalifa Stadyumu’nda karşılaşırken, mücadelede Brezilyalı hakem Wilton Sampaio düdük çaldı. Portakallar, 10. dakikada Depay’ın attığı golle 1-0 öne geçti. ABD ise etkili hücumlar geliştirse de sonuç alamadı. Hollanda, Blind’in golüyle farkı 2’ye çıkartırken, bu gol ilk yarının da sonucu oldu. Antalyaspor’un ABD’li forveti Haji Wright, 67. dakikada oyuna dahil olurken, 76. dakikada attığı golle skoru 2-1 yaptı. Bu dakikadan sonra maçta tempo artarken, 81. dakikada gelişen Hollanda atağında Dumfries takımı adına 3. golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, sahadan 3-1 galip ayrılan Hollanda, çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.