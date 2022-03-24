Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali: Portekiz: 2 - Türkiye: 0 (İlk yarı)

Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ve Türkiye, Dragao Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sağ kanatta Otavio’nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Bruno Fernandes kullandı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Jota’nın yakın mesafeden vuruşunda top üstten dışarı gitti.

12. dakikada Fernandes’in pasında ceza sahası yayı önünde topla buluşan Cristiano Ronaldo uzaktan sert vurdu ancak Uğurcan bu pozisyonda topa sahip oldu.

15. dakikada Fernandes’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bernardo Silva gelişine sert vurdu. Yerden giden top direkten dönerken, ceza sahası içindeki Otavio çaprazdan vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada Portekiz savunmasının uzaklaştırmak istediği top Cengiz Ünder’de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Diogo Costa topa sahip oldu.

22. dakikada milliler çok hızlı çıktı. Hakan’ın pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem ceza sahası içi sağ çaprazından son çizgiye inip arka direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Berkan’ın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

27. dakikada A Milli Takım’ın baskısı sonrasında top Orkun Kökçü’de kaldı. 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Diogo Costa son anda topu kornere gönderdi.

42. dakikada gelişen Portekiz atağında ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Otavio ceza sahası içi sol çaprazında müsait durumda bulunan Jota’ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-0

Stat: Estadio do Dragao

Hakemler: Daniel Siebert xxx, Jan Siedel xx, Rafael Foltyn xx

Portekiz: Diogo Costa xxx, Diogo Dalot xx, Danilo xx, Jose Fonte xx, Raphael Guerreiro xx, Bruno Fernandes xxx, Joao Moutinho xx, Bernardo Silva xxx, Diogo Jota xxx, Otavio xxx, Cristiano Ronaldo xxx

Yedekler: Rui Patricio, Jose Sa, Nuno Mendes, Tiagoc Djalo, Vitinha, Andre Silva, William Carvalho, Rafael Leao, Gonçalo Guedes, Matheus Nunes, Cedric, Joao Felix

Teknik Direktör: Fernando Santos

Türkiye: Uğurcan x, Merih Demiral x, Çağlar Söyüncü x, Ozan Kabak x, Zeki Çelik x, Berkan Kutlu x, Orkun Kökçü x, Cengiz Ünder x, Kerem Aktürkoğlu xx, Hakan Çalhanoğlu x, Burak Yılmaz x

Yedekler: Sinan Bolat, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Serdar Dursun, Yusuf Yazıcı, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Caner Erkin, Abdülkadir Ömür, Kaan Ayhan

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Goller: Otavio (dk. 15), Jota (dk. 42) (Portekiz)

Sarı kartlar: Zeki Çelik (Türkiye), Jota (Portekiz)