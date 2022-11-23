Dünya Kupası'nda günün programı

Bu sene Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda dördüncü gün programı kapsamında oynanacak dört karşılaşmayla heyecan kaldığı yerden devam edecek. Daha önce sekiz karşılaşmanın oynandığı ve sürpriz sonuçların yaşandığı turnuva 20 kasımda başladı ve 18 aralık' a kadar sürecek. Ligler devam ederken düzenlenen ilk Dünya Kupası olma özelliğine sahip olan turnuvada birçok yeniliğie imza atıldı. Yarı otomatik ofsayt sisteminin ilk kez hayata geçirildiği Katar 2022 Dünya Kupası'nda ofsayt kararları çok daha hızlı ve başarılı bir şekilde sonuçlandırılıyor. Ayrıca şimdiye kadar oynanan karşılaşmalarda hakemlere verilen seminerde kayıp süre konusunda hassas olmalarını isteyen Fifa Hakemler Komitesi Başkanı eski hakem Pierluigi Collina'nın direktifleriyle maç sonuna eklenen sürelerin ortalamanın bir hayli üstünde olduğu göze çarptı.

Günün heyecan dolu karşılaşmları ise şöyle;

13:00 Fas vs Hırvatistan

16:00 Almanya vs Japonya

19:00 İspanya vs Kosta Rika

22:00 Belçika vs Kanada