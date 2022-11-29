Dünya Kupası'nda günün programı

A Grubu

2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 karşılaşmayla devam ediyor. A ve B gruplarında oynanacak maçlarla grupların kaderi tayin edilecek. A grubunda turnuvadan elenen ilk ekip olan ev sahibi Katar grup lideri Hollanda ile karşılaşacak. Hollanda bu maçı kazanarak lider bir şekilde son 16'ya adını yazdırmayı hedefliyor.

Grubun bir diğer önemli karşılaşmasında ise Ekvador'la Senegal kozlarını paylaşacak. İki ekibin de gruptan çıkma şansı bulunurken futbolseverleri çekişmeli ve heyecan dozu yüksek bir maç bekliyor. Her iki karşılaşmanın da başlama saati 18:00 iken karşılaşmalar TRT 1' den izleyicileriyle buluşacak.

B Grubu

B grubunda ise grup sonuncusu Galler ile grup lideri İngiltere karşı karşıya gelecek. Beğeni toplayan futboluyla liderlik konumunda bulunan İngiltere kazanarak grubu ilk sırada bitirmenin peşindeyken Galler diğer iki karşılaşmada aldığı başarısız saonuçlarla son 16 ümitlerini bu maça bıraktı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise İran'la ABD yeşil sahada mücadele edecek. İki ekibin de gruptan çıkma şansı devam ederken futbolseverleri kıyasıya bir mücadele bekliyor.

Bu karşılaşmaların başlama saati 22:00 ve TRT 1 'den naklen yayınlanacak.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler son 16'ya yükeselecek, diğer takımlar ise turnuvadan elenmiş olacak.

Günün maçları:

18:00 Ekvador vs Senegal (TRT 1)

18:00 Hollanda vs Katar (TRT 1)

22:00 Galler vs İngiltere (TRT 1)

22:00 İran vs ABD (TRT 1)