Dünya Kupası için 3 milyona yakın bilet satıldı

Bu yıl Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası için şu ana kadar 3 milyona yakın bilet satıldığı açıklandı.

Bu yıl 21 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası için satılan bilet sayısı açıklandı. Dünya Kupası Operasyon Direktörü Colin Smith Katar’ın başkenti Doha’da düzenlediği basın toplantısında, Dünya Kupası için şu ana kadar 2,89 milyon biletin satıldığını belirterek, en çok biletin satın alındığı ülkelerin ise Katar, ABD ve Suudi Arabistan olduğunu aktardı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ise basın toplantısına gönderdiği video mesajında, turnuva için 240 bin ağırlama paketinin satıldığını ifade etti.

Katar, tahmini 1,2 milyon ziyaretçi ağırlayacak

Dünya Kupası, bu sene ilk kez bir Ortadoğu ülkesinde düzenlenirken; Katar, turnuvaya ev sahipliği yapan en küçük oldu. Katar’ın, tahmini 1,2 milyon ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. Doha’daki birçok otel odasının futbol takımları, destek personeli ve Dünya Kupası yetkilileri tarafından kullanılacak olması nedeniyle binlerce taraftarın turizm merkezi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi komşu ülkelerde kalması ve maçlar için Doha’ya uçakla gelmesi bekleniyor.

Katar Dünya Kupası Organizasyon Komitesi Genel Müdürü Yasir Al Jamal ise yaptığı açıklamada, gecelik olarak 2 milyon odanın satıldığını belirterek, Katar’ın son dakika bilet satışlarını karşılamak için 30 bin odayı daha hazır beklettiğini belirtti.

Dünya Kupası’na 32 ülke katılacak ve Japonya’nın 7 Kasım’da turnuvaya gelen ilk takım olması bekleniyor. Fransa, 2018’de düzenlenen turnuvada şampiyon olmuştu.