Dünya Kupası heyecanı TV+ ekranlarında yaşanacak

Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın tüm maçları TV+’ta naklen yayınlanacak.

Türkiye’nin dijital içerik platformu TV+, 2022 Dünya Kupası heyecanını futbolseverlerle buluşturuyor. Tüm dünyanın heyecanla beklediği 2022 Dünya Kupası, Katar’da düzenlenecek. En iyilerin sahne alacağı turnuva, yarın başlayacak. İspanya La Liga, İtalya Serie A, NBA, Euroleague ve Formula 1 gibi birçok spor organizasyonunun yayınlandığı TV+’ta, 2022 Dünya Kupası’nın tüm maçları da izlenebilecek.

İlk karşılaşma ev sahibi Katar’la Ekvador arasında

2022 Dünya Kupası’nın startını verecek ilk karşılaşma, Katar ile Ekvador arasında yarın saat 19.00’da başlayacak. İkinci mücadele ise 21 Kasım Pazartesi günü saat 16.00’da İngiltere - İran arasında oynanacak. 64 karşılaşmanın oynanacağı dev turnuvanın tüm maçları TRT 1 ve TRT Spor kanallarında canlı yayınlanacak. Sporseverler, 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvanın heyecanına TV+’ta ortak olacak.

Bu sene 22. kez düzenlenecek olan Dünya Kupası’na, beş kez şampiyonluk kazanmayı başaran Brezilya milli takımı damga vurdu. Toplam sekiz ülkenin kupa kaldırdığı organizasyonda Brezilya’yı dörder şampiyonlukla Almanya ve İtalya takip ederken, Arjantin, Uruguay ve Fransa ikişer, İngiltere ve İspanya ise birer kez kupayı evine götürdü.