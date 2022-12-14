Dünya kupası finali ne zaman?

DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası finali 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Dünya Kupası'nda ilk finalist Arjantin oldu. Arjantin'in rakibi bu akşam oynanacak olan Fransa - Fas maçının ardından belli olacak.

DÜNYA KUPASI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası üçüncülük maçı 17 Aralık 2022 Cumartesi günü oynanacak. 3.lük maçı, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Dünya Kupası üçüncülük maçı oynayacak takımlardan ilk belli oldu. Arjantin'e yarı final maçında 3-0 mağlup olan Hırvatistan 17 Aralık Cumartesi günü Fransa - Fas yarı final maçında mağlup olan takım ile üçüncülük maçına çıkacak.