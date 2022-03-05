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Dünya Kadınlar Günü Koşusu’nun kazananı Miss Beren isimli at oldu

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen yapılan Dünya Kadınlar Günü Koşusu’nu Özcan Yıldırım’ın jokeyliğindeki 4 numaralı Miss Beren isimli at kazandı.

Spor 05.03.2022, 20:52
Dünya Kadınlar Günü Koşusu’nun kazananı Miss Beren isimli at oldu

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen yapılan Dünya Kadınlar Günü Koşusu’nu Özcan Yıldırım’ın jokeyliğindeki 4 numaralı Miss Beren isimli at kazandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla TJK tarafından Veliefendi Hipodromu’nda Dünya Kadınlar Günü Koşusu gerçekleştirildi. Bu yıl 6.’sı düzenlenen yarışta 3 yaşlı dişi safkan 7 İngiliz tayı boy gösterdi. 2 bin metre mesafe üzerinden sentetik pistte koşulan yarışın kazananı Miss Beren isimli at ve jokeyi Özcan Yıldırım oldu. Yıldırım, 2017 ve 2021 yıllarında da bu yarışta birincilik elde etmişti.

Kazanan atın sahibi adına Roda Barlık’a kupasını ise İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ’ın eşi Nesrin Aladağ ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal takdim etti.

Özcan Yıldırım: “Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum”

Jokey Özcan Yıldırım, günün anlam ve önemine binaen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Daha önce söz konusu yarışta iki kez galip geldiğini hatırlatan Yıldırım, “Öncelikle Türkiye Jokey Kulübü böyle bir organizasyonda bulunduğundan dolayı ben jokeyler adına çok mutluyum. Bu vesileyle başta annem olmak üzere tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Ümit ediyoruz camiamızda daha çok kadınları görürüz”

Atçılık camiasında daha fazla kadın görmek istediklerine dikkat çeken Özcan Yıldırım, “Yurt dışındaki eğitimlerde çoğunluk kadınlar ve kadınlar üzerinde. Gerek jokeyler, seyisler gerek at ilgilileri. Çünkü iki varlığın bir arada yaptığı sporda atlar özellikle kadınlara karşı daha uysal. Taylar bir bebek, bunların kadınların ince ellerinden geçtiğinde daha sakin olabiliyorlar. Tabii ki bu vesileyle ümit ediyoruz camiamızda daha çok kadınları görürüz” cümlelerine yer verdi.

Yasemin Yalçın: “TJK bu konulara her zaman çok duyarlı”

Ayrıca yarış öncesi Şeref Salonu’nda Nazan Pamuk’un kadın ve at temalı eserlerinden oluşan ‘Gözlerimden’ isimli resmi sergisi de yapıldı. Burada medya mensuplarına konuşan oyuncu Yasemin Yalçın, özel bir günde bir araya gelindiğini belirtti. Yalçın, “TJK bu konulara her zaman çok duyarlı davranıyor. Bugün yine kadınlar adına bir yarış düzenlenecek. Biz de hemen koşup geldik. Güzel bir akşam olacak. TJK’ya çok teşekkür ediyoruz” cümlelerine yer verdi.

Yasemin Yalçın’ın eşi İlyas İlbey ise 8 Mart Salı günü de Özgecan Aslan için bir koşu düzenleneceğini hatırlatarak, TJK’ya teşekkürlerini iletti.

Dünya Kadınlar Günü Koşusu’nda birinciye 106 bin 500, ikinciye 42 bin 600, üçüncüye 21 bin 300, dördüncü 10 bin 650 ve beşinciye de 5 bin 325 TL ödül verildi.

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