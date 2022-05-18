Son Dakika
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 70 kiloda ringe çıkan Sema Çalışkan, yarı final maçında İrlandalı rakibi Lisa Edel O’Rourke’ye kaybetti ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 70 kiloda ringe çıkan Sema Çalışkan, yarı final maçında İrlandalı rakibi Lisa Edel O’Rourke’ye kaybetti ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Spor 18.05.2022, 16:20
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 70 kiloda ringe çıkan Sema Çalışkan, yarı final maçında İrlandalı rakibi Lisa Edel O’Rourke’ye kaybetti ve bronz madalyanın sahibi oldu.