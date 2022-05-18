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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda ringe çıkan Ayşe Çağırır, yarı final maçında Arjantinli rakibi Aldana Florencia Lopez’i mağlup ederek finale yükseldi.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda ringe çıkan Ayşe Çağırır, yarı final maçında Arjantinli rakibi Aldana Florencia Lopez’i mağlup ederek finale yükseldi.
Spor 18.05.2022, 14:14
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda ringe çıkan Ayşe Çağırır, yarı final maçında Arjantinli rakibi Aldana Florencia Lopez’i mağlup ederek finale yükseldi.