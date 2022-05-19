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Çavuşoğlu: “Ermenistan’daki yönetim, içerdeki radikaller ve dışarıdaki diaspora tarafından baskı altında”
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazakistan’dan Alua Balkibekova’yı yenerek altın madalya kazandı.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazakistan’dan Alua Balkibekova’yı yenerek altın madalya kazandı.
Spor 19.05.2022, 18:19 19.05.2022, 21:05
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazakistan’dan Alua Balkibekova’yı yenerek altın madalya kazandı.