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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Yunanistan’ın Ege Denizi’nde geri itmeleri birçok hayatın kaybolmasına neden oluyor”
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazakistan’dan Alua Balkibekova’yı yenerek altın madalya kazandı.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazakistan’dan Alua Balkibekova’yı yenerek altın madalya kazandı.
Spor 19.05.2022, 18:19
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazakistan’dan Alua Balkibekova’yı yenerek altın madalya kazandı.