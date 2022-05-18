Son Dakika
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası yarı final karşılaşmasında 81 kiloda ringe çıkan Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura’yı mağlup ederek finale yükseldi.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası yarı final karşılaşmasında 81 kiloda ringe çıkan Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura’yı mağlup ederek finale yükseldi.
Spor 18.05.2022, 21:00
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası yarı final karşılaşmasında 81 kiloda ringe çıkan Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura’yı mağlup ederek finale yükseldi.