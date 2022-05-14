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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, “NATO müttefiki olacak ülkeler PKK/YPG terör örgütlerine destek vermemeli” dedi.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası son 16 Turu’nda Büşra Işıldar, Brezilyalı rakibi Vivian Perera’yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası son 16 Turu’nda Büşra Işıldar, Brezilyalı rakibi Vivian Perera’yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Spor 14.05.2022, 20:41
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası son 16 Turu’nda Büşra Işıldar, Brezilyalı rakibi Vivian Perera’yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.