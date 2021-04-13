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Dünya ikincisi Nisanur havaalanında çiçeklerle karşılandı

Mısır’da yapılan Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası Genç Kadın Kılıç kategorisinde dünya ikincisi olan Samsunlu milli eskrim sporcusu Nisanur Erbil, Çarşamba Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı.

Spor 13.04.2021, 11:53
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Dünya ikincisi Nisanur havaalanında çiçeklerle karşılandı

Mısır’da yapılan Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası Genç Kadın Kılıç kategorisinde dünya ikincisi olan Samsunlu milli eskrim sporcusu Nisanur Erbil, Çarşamba Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan ve Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılan Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası Genç Kadın Kılıç kategorisinde dünya ikinciliği elde eden Nisanur Erbil, dün akşam memleketi Samsun’a geldi.

Dünya ikincisi sporcuyu Çarşamba Havalimanı’nda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürü Savaş Keskin ile ailesi çiçeklerle karşıladı.

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Samsun’un gururu olan Nisanur’u, üzerinde "Evine hoş geldin Şampiyon" yazılı pankart ile bir kez daha tebrik etti.
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