Dünya Güreş Şampiyonası’nda Taha Akgül bronz madalya maçına çıkacak

Norveç’te yapılan Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçilerden Taha Akgül bronz madalya maçına çıkacak. Diğer milli güreşçiler Fazlı Eryılmaz ve Emrah Ormanoğlu ise bronz madalya için repesaj müsabakalarına çıkacak.

Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stilde Taha Akgül bronz madalya için güreşecek, Fazlı Eryılmaz ve Emrah Ormanoğlu ise bronz madalya için repesaj müsabakalarına çıkacak.

Ankara ASKİ güreşçisi 125 kiloda Taha Akgül ilk turu seribaşı olduğu için bay geçti. İkinci turda Avrupa 2.’si Polonyalı Robert Baran’ı (5-0) yendi. Çeyrek finalde de Rus rakibi Zelimkhan Khizirev’i (5-0) mağlup etti. Akgül, yarı finalde Asya şampiyonu, Tokyo Olimpiyatları 3.’sü İranlı Amir Hüseyin Abbas Zare ile karşılaştı rakibine (4-0) yenildi. Milli güreşçi, bronz madalya için repesajdan gelecek Belarus Dzianis Khramankou/ ABD’li Nicholas Edward Gwiazdowski galibiyle karşılaşacak.

74 kiloda Fazlı Eryılmaz ilk turda Seylan’lı (Sri Lanka) rakibi Madhusanka Wijesoriya’yı (10-0) sayı tuşuyla ikinci turda Ukraynalı Zelimkhan Tohuzov’u da (7-1) yendi, çeyrek finalde de dünya şampiyonu, Tokyo’da olimpiyat 3.’sü ABD’li rakibi Kyle Dake’ye (5-0) yenildi. Dake yarı finalde Belarus Azamat Nuryaku’yu yenerek finale yükseldi Milli güreşçi repesajda Moldovalı Vasile Daicon ile karşılaşacak. Rakibini yenerse bronz madalya için Belarus rakibi Azamat Nuryaku ile mücadele edecek.

61 kiloda Emrah Ormanoğlu ilk turda Kenyalı Kennet Koech’ı (11-0) sayı tuşuyla yendi. Ormanoğlu, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Rus Abbashacı Magomedov’a yenildi. Rus Magomedov yarı finalde Japon rakibini yenerek finale yükseldiği için milli güreşçi repesajda Moğol Tuvshintulga Tumenbileg ile karşılaşacak, rakibini yenerse Bronz Madalya için Japon Toshihiro Hasegawa ile mücadele edecek.