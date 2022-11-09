Dünya devleri Yusuf Demir'i istiyor!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Yusuf Demir, sakatlıklar ve kadro tercihleri sebebiyle istediği kadar forma şansı bulamasa da Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Alman kanalı RUHR24'e göre; hem Manchester United hem de Liverpool, genç futbolcuyu transfer listesine ekledi. Manchester United ve Liverpool'un yanı sıra Bundesliga ekipleri Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in de kanat oyuncusuyla ilgilendikleri söyleniyor.

DURUMU HENÜZ BELLİ DEĞİL

19 yaşındaki oyuncu, geçen yaz Borussia Dortmund tarafından isteniyordu. Barcelona'ya kiralanan Yusuf, Katalan ekibinde iyi bir başlangıç yapsa da sonrasında fazla şans bulamamıştı. RUHR24, 2026'ya kadar mukavelesi bulunan futbolcu konusunda Galatasaray Yönetimi'nin nasıl bir karar alacağının henüz belli olmadığını belirtti.

Ancak masaya yüksek bir bonservis teklifi konulursa satışın gerçekleşmesi bekleniyor. Yusuf yaşı ve potansiyeli sebebiyle ilgi çekiyor.