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Dünya dalış rekortmeni Birgül Erken, Elazığ’da yetenek avına çıktı

Dünya rekortmeni, serbest dalış milli sporcusu Birgül Erken, hayata geçirdiği "Birgül Erken’le Edirne’den Kars’a Serbest Dalış Şampiyon Avı Projesi" kapsamında Elazığ’a geldi. Burada genç yetenekler ile buluşan Erken, iki gün boyunca gençlere eğitimler verdi.

Spor 17.01.2022, 10:49
Dünya dalış rekortmeni Birgül Erken, Elazığ’da yetenek avına çıktı

Dünya rekortmeni, serbest dalış milli sporcusu Birgül Erken, hayata geçirdiği "Birgül Erken’le Edirne’den Kars’a Serbest Dalış Şampiyon Avı Projesi" kapsamında Elazığ’a geldi. Burada genç yetenekler ile buluşan Erken, iki gün boyunca gençlere eğitimler verdi.

Türkiye ve uluslararası serbest dalış branşında çeşitli rekorlara imza atan, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu milli sporcusu Birgül Erken, gençlere serbest dalışı sevdirmek ve yeni şampiyon adayları bulmak için farkındalık projesi başlattı. "Birgül Erken’le Edirne’den Kars’a Serbest Şampiyon Avı" ismiyle başlatılan projenin ikinci ayağı olan Elazığ’a gelen Erken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı olimpik yüzme havuzunda gençlerle buluştu. İki gün süren ve 30 öğrencinin katılma fırsatı bulduğu eğitimde hem teorik hem de serbest dalış konuları işlendi. Proje kapsamında Elazığ’ın da içinde yer aldığı toplamda 6 ilde 150 gence serbest dalış eğitimi verilip 15 şampiyon adayı belirleneceği kaydedildi. Uzun zamandır kentte hem yüzme hem de dalış ile ilgilenen sporcularının olduğunu ve bu tür çalışmalarının devam edeceğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise başta milli sporcu Birgül Erken olmak üzere desteklerinden dolayı AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut’a da teşekkür etti.

Proje kapsamında 6 ilde 150 sporcu eğitilecek

Serbest Dalış Branşında dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, “Birgül Erkenle Edirne’den Kars’a Serbest Dalış Şampiyon Avı Projemiz Anadolu Turnesinde Elazığ’dan başladı. Edirne’de başlatmıştık startı oradan vermiştik. Şimdi Anadolu’ya açıldık ilk durağımız Elazığ oldu. Elazığ bizi çok güzel karşıladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve milletvekili Metin Bulut’un desteğiyle biz buradayız. 30 öğrenciye eğitimlerimizi verdik, tamamladık. Elazığ’da 30 öğrenci yetişti. Bu proje kapsamında toplamda 6 ilde 150 sporcu eğitilecek. Bu iki ilden sonra Adana, Trabzon, Samsun ve Çanakkale var. Projemiz spor kültürünü gençlere vermek, onlara başarı duygusunu tattırmak ve kötü alışkanlıklardan ellerini çekmek amacımız, hedefimiz bu. Şampiyon avı adı üzerinde bir yetenek havuzu kurup bu 150 gencin içinden en yeteneklileri seçip finalde yarışmalarımız da olacak. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun desteğiyle onlarla da işbirliği yapacağız. Biz zaten Simas çatısı altında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna bağlı sporcularız ve antrenör olarak da aynı zamanda görev yapıyorum. Tabii bir sporcu olarak rekor denemelerim var, görevlerim var. Yoğun bir programım var ama bu gençlere elverme konusunu çok önemsiyorum. Benim açımdan rekorlardan da bazen öne geçiyor çünkü ben bir öğretmenim aynı zamanda. Dolayısıyla da bu sorumluluklarımız da var. 150 gence serbest dalışı öğretmek ve ülkemizde bunu yaygınlaştırmak beni çok heyecanlandırıyor. Dolayısıyla da fırsat eşitliği anlamında bu sporu yaygınlaştırmak açısından da çok önem verdiğimiz bir proje. İçişleri Bakanlığımız özel olarak destekledi" dedi.

"Bayrağımızı temsil etmek için sahadayım"

Dünya şampiyonasında yarışmaların devam ettiğini kaydeden Erken, "Bayrağımızı temsil etmek için sahadayım geçen yıl Bahamalarda 2 ulusal rekor kırdım. Bu çok prestijli yarışmaydı 2021’de yine Kaş’ta da milli sporcu olarak bayrağımızı dalgalandırdık. Dünya rekorlarım var, yeni dünya rekorları planımız var. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bir Guinness rekoru programız da var. Bu arada, Elazığ’a ilk defa geliyorum. Elazığ’da bir su şehri olduğunu çevresindeki gölleri, barajları görünce çok heyecanlandım. Misafirperverliği de ayrıca çok etkileyici. İnsanların burada spora düşkünlüğü, aşkı da beni etkiledi. Elazığ’da da bir rekor denemesi ileride olabilir, neden olmasın! Görüşmeler devam ediyor, sizlere yeni bir sürpriz verebiliriz" diye konuştu.

Toksun: "Hazar gölünde çok değişik projeler yaptık"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu temsilcisi eğitmeni Suat Toksun, "Elazığ bildiğimiz üzere 3 tarafı sularla çevrili. Çok fazla ilerleyemedik, daha doğrusu ağır ilerliyoruz. Ama bu sene çok değişik şeyler oldu. Hem Birgül hanımın gelmesi, serbest dalışa çok büyük bir katkıları var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak su sporları branşını ve monopelet branşını arkadaşlarımız kulüpler bünyesinde yapıyorlar. Biz de Sivrice Hazar gölünde bu sene çok değişik projeler yaptık. Hazar’da su sporları adında çok değişik bir görüntü olacak, görenler şaşıracak, sürpriz olsun. Batıda ne gördüyseniz burada daha fazlası olacak. Bu projeyi de yaptık bitirdik. Haziran ayında inşallah herkes görecek. Bu anlamda Valiliğimiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile beraber çalıştık. Haziran ayında da kano, kürek ve daha fazlası olacak. Birgül hanımın buraya gelesi şöyle iyi; yaptığı iş çok değerli bir şey. Yaptığı rekorlar çok değerli. Sporcuların burada görmesi bile onları motive etti. Bu anlamda bu projelere destek vermemiz bizi mutlu etti” şeklinde konuştu.

Projenin Elazığ’ı kapsamının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Serbest Dalış İl Temsilcisi Sema Aksu ise, “Birgül Erken projesi Elazığ ilini de kapsıyor. Biz Elazığ olarak bu projede yer almaktan çok mutluyuz. Özellikle dünya rekortmeni Birgül hanımdan ders almak, eğitim almak bizim için büyük avantaj, kendisine çok teşekkür ederiz. Biz Elazığ olarak projede yer almaktan dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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