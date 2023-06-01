Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası’nda, milli sporcu Nafia Kuş, kadınlar +73kg finalinde Özbekistan’dan son dünya şampiyonu Svetlana Osipova’yı yenerek altın madalya kazandı.
Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası’nda, milli sporcu Nafia Kuş, kadınlar +73kg finalinde Özbekistan’dan son dünya şampiyonu Svetlana Osipova’yı yenerek altın madalya kazandı.
Spor 01.06.2023, 18:14
Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası’nda, milli sporcu Nafia Kuş, kadınlar +73kg finalinde Özbekistan’dan son dünya şampiyonu Svetlana Osipova’yı yenerek altın madalya kazandı.