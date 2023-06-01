Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası’nda, milli sporcu Hakan Reçber, erkekler 63 kilo finalinde Tayland’dan Banlung Tumtimdang’ı mağlup ederek altın madalya kazandı.
Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası’nda, milli sporcu Hakan Reçber, erkekler 63 kilo finalinde Tayland’dan Banlung Tumtimdang’ı mağlup ederek altın madalya kazandı.
Spor 01.06.2023, 18:27
Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası’nda, milli sporcu Hakan Reçber, erkekler 63 kilo finalinde Tayland’dan Banlung Tumtimdang’ı mağlup ederek altın madalya kazandı.